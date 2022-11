Sanità, Toma: «Responsabilità del governo centrale, convocherò i parlamentari» 

Il presidente: «C’è la necessità che lo Stato intervenga»

C’è sempre la sanità al centro della politica molisana e la difficile situazione in cui versa il settore in Molise. Il presidente Toma, a margine del consiglio regionale di questa mattina, lunedì 14 novembre, ha dichiarato di essere intenzionato a convocare la delegazione parlamentare affinché portino le istanze del territorio al governo.

«E’ facile prendersela con chi non può decidere – ha detto Toma – ma bisognerebbe rivolgersi a chi può decidere. Abbiamo una delegazione parlamentare e c’è un governo e poterò le istanze del territorio al governo. Ho intenzione entro oggi – ha proseguito il presidente – di invitare la delegazione parlamentare per lunedì prossimo perché ci sono cose che possiamo fare a livello locale e cose che non possiamo fare, c’è necessità che lo Stato intervenga. Siccome ho sentito in campagna elettorale alcuni impegni presi dai candidati poi eletti, mi aspetto che ora i parlamentari facciano la loro parte al centro. In periferia non si può chiedere ad un presidente di Regione o ad un sindaco di agire per competenze che ha il parlamento o il governo.»

