Sanità, Toma: «Miglioriamo servizi» e sulla paziente di Isernia deceduta annuncia ispezione interna

Confermata la chiusura del punto nascita di Termoli, mentre emodinamica di Campobasso sarà integrata col Gemelli. «A breve l’attribuzione dei posti letto tra pubblico e privato e acquisteremo i servizi solo in relazione ai fabbisogni»

Ieri il nuovo programma operativo sanitario 2022-2024 è stato pubblicato ed inviato ai ministeri. Oggi il presidente Toma ha illustrato ai nostri microfoni le principali novità, parlando di «riorganizzazione dell’attività preventiva sul territorio, medicina territoriale, riorganizzazione della rete ospedaliera e una migliore attività della rete delle malattie tempodipendenti.

Emodinamica a Termoli sarà rafforzata – ha proseguito Toma – quella di Campobasso sarà integrata con il Gemelli e quella di Isernia sarà conservata.» In realtà per quanto riguarda l’emodinamica di Isernia è stato registrato qualche malumore nel capoluogo pentro per un taglio del servizio previsto dal nuovo PO.

«Abbiamo meglio analizzato – ha detto ancora il presidente – le problematiche dei punti nascita, ma non posso dire che quello di Termoli non chiuderà perché sotto soglia di sicurezza. Chiuderà quando saranno stabiliti i percorsi per le partorienti bassomolisane.»

Toma è poi intervento su quanto accaduto nei giorni scorsi ad una donna di Isernia che è stata trasferita dopo 5 ore a Foggia per la difficoltà di trovare un posto di Neurochirurgia in Molise: «Sono situazione che non debbono riproporsi, ma sul problema specifico non posso intervenire perché è in corso un’ispezione interna, capiamo prima cosa è successo.»

Infine il presidente si è espresso sui posti letto e l’integrazione pubblico privato: «I servizi saranno migliorati ma per quanto riguarda i posti letto dovremo esaminare la situazione e passare all’attribuzione tra pubblico e privato. Per quanto riguarda l’integrazione noi dobbiamo acquistare i servizi in relazione ai fabbisogni, quello che manca lo acquisteremo dai privati in un’ottica di complementarietà.»

L’INTERVISTA IN ALTO