Sanità, Toma: “Incongruenze sui conti: per Radioterapia abbiamo speso più del fabbisogno”

Il commissario ad acta, in una conferenza stampa-fiume con il sub commissario Papa, porta nuovi elementi dopo il pronunciamento del Tar: “Abbiamo chiesto una task force al ministero e, se emergeranno irregolarità, interverremo”. E rilancia: “In Calabria la Corte dei Conti ha respinto il ricorso dei privati convenzionati in merito allo sforamento del budget”

“Qualche giorno fa abbiamo preso visione della relazione dell’Agenas in merito al fabbisogno degli operatori privati convenzionati della sanità ed è emerso che, per la Radioterapia, abbiamo speso poco più di 4 milioni di euro rispetto ad un fabbisogno calcolato di 2,7 milioni e dobbiamo capire il perché di questo esborso eccessivo. Questa relazione sarà trasmessa anche al Tar Molise e sarà fatta valere nell’udienza dell’11 gennaio”. Il presidente della Regione e commissario ad acta per la sanità, Donato Toma, insieme con il subcommissario, Giacomo Papa, in una conferenza stampa-fiume nel Parlamentino del palazzo della giunta regionale in via Genova a Campobasso, porta nuovi elementi e rilancia sulla determinazione del budget ai privati convenzionati che non hanno firmato l’accordo con la Regione e hanno presentato ricorso al Tar Molise. Il Tribunale amministrativo, con un Decreto presidenziale, inaudita altera parte, ha sospeso l’efficacia del Decreto Commissariale n. 35 del 27.10.2022 e gli atti conseguenti. Su questo e, in particolare sulla branca specialistica della Radioterapia, sembrerebbe che anche le due Procure della Repubblica abbiano richiesto la documentazione attinente.

“Il 14 luglio scorso – ricorda Toma – il Tavolo tecnico ci ha evidenziato che negli ultimi 3 anni era aumentata in maniera consistente la spesa per la Radioterapia, passata da 2 milioni e 700mila euro a 4 milioni e 200mila euro, su 758 pazienti molisani curati, la maggior parte in regione, 60-70 fuori regione. Per capire le ragioni di questo aumento di costi abbiamo disposto degli accertamenti, di cui si sta occupando il Noc, il Nucleo operativo di controllo, che è autonomo rispetto alla struttura commissariale, ma dipende dall’Asrem”.

Tornando al lato amministrativo, si è stabilito in particolare che il Gemelli Molise debba “rimanere in condizione di eseguire, per il Servizio sanitario, le seguenti prestazioni: prestazioni c.d. salvavita; prestazioni di ricovero con classe di priorità “A” o superiore; assistenza ai pazienti in terapia intensiva o bisognevoli di ricovero postoperatorio”. Nel complesso, “alle strutture private convenzionate di eccellenza e su questo non si discute – puntualizza il commissario – in media vengono distribuiti 100 milioni l’anno dei circa 600 che lo Stato assegna in Molise. Resta il problema dell’extra budget, ovvero per i pazienti che da fuori regione vengono in Molise per farsi curare, che la Regione anticipa ed è poi rimborsata dalle altre. Servirebbero gli accordi di confine – l’auspicio del governatore – di cui si era già parlato in passato e sembrava ci fosse intesa con altre regioni, ma poi non si è concretizzato nulla”.

Per il commissario si tratta di “un pronunciamento, quello del Tar, che condivido perché ero stato io stesso a precisare che le prestazioni salvavita non rientrano nei tetti di spesa. Le prestazioni indifferibili e urgenti sono sempre garantite e non possono essere negate. Ma, in tutta la giurisprudenza che si è susseguita negli anni sulla materia, ricordo la sentenza della Corte dei Conti della Calabria in cui si respinge il ricorso dei privati convenzionati in merito allo sforamento del budget e se ne dovrà tenere conto”. Nel pronunciamento in questione (sentenza n. 183/2022 dello scorso novembre), si sancisce che “costituisce condotta antigiuridica, per violazione dei doveri di servizio derivanti dal convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, la condotta della struttura sanitaria che richieda remunerazioni certamente non dovute in quanto eccedenti il tetto di spesa fissato per le prestazioni“. In altre parole, sono state riscritte per certi versi le regole della finanza della salute, fissando gli obblighi erogativi degli accreditati/contrattualizzati per 365 giorni all’anno, elusi di frequente in alcune regioni.

Ma non è tutto. “Ho chiesto una task force al ministero – puntualizza Toma – per dei controlli da fare in merito a delle incongruenze sui conti che sono emerse. Se poi saranno confermate e si trasformeranno in irregolarità, procederemo. Il Molise è una regione a condizione speciale. Per risolvere i problemi della sanità serve un intervento del Governo che ho sollecitato in qualità di presidente. Ho parlato con i ministri alla Salute e alle Autonomie locali, Schillaci e Calderoli, e ho chiesto un incontro con il premier Giorgia Meloni, affinché vengano riconosciute e risolte le criticità che riguardano questa regione. Fiducia nell’Asrem? Diciamo che dobbiamo recuperare in efficienza, la quale non ha raggiunto il massimo, e – conclude il commissario ad acta – dovremo lavorarci tutti”.