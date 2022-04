Sanità, Toma: «Il nuovo Piano Operativo entro giugno»

A margine della conferenza stampa di questa mattina per la presentazione della stagione musicale e teatrale della Fondazine Molise Cultura, il presidente Donato Toma è tornato a parlare di sanità, anche in seguito alla nomina dell’avvocato Giacomo Papa a sub commissario.

«Le priorità in tema sanitario sono tante, ma la principale è certamente la programmazione e quindi il Piano Operativo 2022-2024 che vorrei varare entro giugno. Oggi insieme al sub commissario abbiamo ascoltato l’ordine degli infermieri e il comitato San Timoteo e così andremo avanti fino a concludere tutte le audizioni.»

