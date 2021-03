Sanità, Toma furioso in Aula: “Adesso basta cavolo”. Duro j’accuse del presidente

Toni alti, urla e accusa precise. Il governatore Toma, evidentemente sotto pressione per il momento difficile che sta vivendo il Molise, si è lasciato andare in Aula, durante la seduta odierna del consiglio regionale, martedì 9 marzo, ad un duro j’accuse. Nel mirino Frattura, Facciolla, Iorio e le minoranze di centrodestra nella scorsa legislatura. “Io mi sono preso la responsabilità di andare ai tavoli, alla Conferenza delle Regioni – ha detto – qualcun altro non se l’è presa perciò stiamo in questa situazione. Qualcuno nel 2015 (chiaro riferimento all’ex presidente Frattura ndr) non andò al tavolo e non pose il veto sul Balduzzi e stiamo passando le pene dell’inferno per farlo modificare. Chi ha fatto il vicepresidente della Giunta per 5 anni, con un presidente commissario e con pieni poteri, cosa ha fatto? Adesso basta, basta cavolo” – la chiosa del presidente.

IL VIDEO DELL’INTERVENTO IN ALTO