Sanità, Toma fissa a cento milioni il budget dei privati

Il commissario ad acta alla sanità del Molise Donato Toma ha pubblicato il decreto che definisce i livelli massimi di finanziamento per l’anno 2023 per l’acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale degli operatori privati convenzionati con il sistema sanitario regionale. La cifra complessiva destinata agli operatori privati è di 100 milioni di euro, in linea con il budget dello scorso anno, su 608 milioni di euro complessivi destinati alla sanità del Molise.Dei 100 milioni, 56 sono destinati alle prestazioni regionali e la quota restante, pari a 43 milioni, è destinata alle prestazioni extra regionali.”Sono stati stanziati più soldi per garantire le cure dei cittadini molisani” chiarisce Donato Toma. I contratti dovranno ora essere sottoscritti dai responsabili delle strutture private, in primis Gemelli Molise e Villa Maria a Campobasso, Ircss Neuromed di Pozzilli.