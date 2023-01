Sanità: Toma e Papa ascoltino Barbara Palombelli

Lettera al direttore

Sanità. Qualche sera fa nella trasmissione “Stasera Italia” in onda su Rete4, condotta da Barbara Palombelli tra i vari ospiti c’erano i giornalisti Tommaso Labate, Paola Tommasi, Paolo Galimberti ed Alessandro Sallusti oltre al presidente, riconfermato candidato della coalizione di centrodestra in Lombardia, Attilio Fontana. La trasmissione si stava avviando al termine quando la conduttrice chiede al presidente Fontana cosa ne pensa della riforma sull’autonomia differenziata regionale, che sappiamo essere un cavallo di battaglia della Lega. Egli dà, il suo giudizio, che non poteva che essere favorevole. Ma il bello viene alla seconda riflessione di Barbara Palombelli che chiede sempre al presidente Fontana: cosa ne sarà per noi meridionali, nel caso passasse la riforma, potremmo continuare a venire a curarci nelle eccellenze della sanità lombarda, visto lo stato in cui versa gran parte della sanità nel meridione? Fontana conferma che la Lombardia ospiterà sempre coloro che vogliono venirsi a curare nei suoi ospedali, figuriamoci la sanità in Lombardia è anche business del territorio. Tutti i presenti e in particolare Tommaso Labate affermano che in base all’ormai stranoto articolo 32 della nostra Costituzione, ogni cittadino italiano può scegliere dove andare a curarsi. Questa la sintesi di quanto detto dai presenti giovedì 12 gennaio 2023 verso le 21.10 circa, Mediaset Play ripropone tutto, a scanso di equivoci. Bene alla luce di quanto sta accadendo in Molise sembra che questo diritto di tutti i cittadini italiani sia valido per 19 regioni italiane, tranne per coloro che vogliono venire a curarsi in Molise, stando a quanto avviene in Molise e di quanto deciso dal presidente della regione e commissario alla sanità Donato Toma e il suo subcommissario alla sanità Giacomo Papa, con i loro tetti di spesa in materia sanitaria. Forse siamo al limite della incostituzionalità, nel momento in cui si vieta di fatto ai pazienti di altre regioni di venire a curarsi in Molise, ma questo è affare da giuristi e non da cittadino attendo, preoccupato e ahimè solo speranzoso che il buon Dio risparmi me, la ma famiglia e tutti i molisani da malattie gravi e non, a questo punto. Inutile dire che scelte così incomprensibili, e non solo, producono un danno a quella che viene chiamata “mobilità passiva”, nel senso che se i molisani non possono curarsi in regione, sono costretti ad andare fuori regione, aumentando il deficit sanitario molisano. Ciò in antitesi alle teorie keynesiane tante care al presidente Toma, che da commercialista, inoltre, sa benissimo che riducendo con una norma i ricavi aumentano le perdite, “prima lezione di economia alle elementari”. Così come sono anacronistiche altre due riflessioni. La prima che così facendo si impoveriscono le economie dei territori, perché se a Campobasso o a Pozzilli o a Bojano o ovunque in regione vengono meno persone a curarsi dal resto d’Italia va da se che i bar, i B&B piuttosto che le mercerie o le stazioni di carburante lavoreranno di meno. Ma, ancor più grave è la riflessione che a creare impoverimento dell’economia con conseguente disoccupazione e emigrazione, in una regione già sotto la soglia dei 300.000 abitanti, sia il suo presidente eletto, che, come ruolo, ha quello di creare ricchezza e tranquillità ai suoi cittadini amministrati. In questa riflessione non è escluso neanche il subcommissario che vive in Molise e che è stato indicato da Toma all’allora presidente del consiglio Mario Draghi. Per la nota proprietà transitiva è un tecnico nominato dalla politica e tra l’altro remunerato dai molisani con un compenso di oltre 12.000 euro al mese. Oddio anche questa è tutta un’anomalia in salsa molisana. Il ruolo del subcommissario non è quello di andare a braccetto con il commissario ad acta, basta chiedere agli ex presidenti Iorio o Frattura, che il più delle volte dovevano litigare con i loro sub, per imporre i bisogni dei molisani. Il subcommissario è preposto al controllo dell’operato del commissario, sicuramente meglio se vi sono concordanze di vedute, ma non di lavorare all’unisono, altrimenti il ruolo di controllore insito nelle prerogative operative del subcommissario viene meno. I due possono controbattere che devono far rispettare le regole? Sì, ma quando si hanno incarichi elettivi, diretti o indiretti, si ha il dovere di battersi per le migliori soluzioni ai propri cittadini, soprattutto se andiamo nel campo del diritto alla salute. Torno al famoso art. 32 della Costituzione. Quale sarebbe la ratio secondo cui Toma e Papa di fatto ne sospendono l’efficacia, in Molise, vietando ai cittadini di altre regioni di venire a curarsi presso le nostre strutture sanitarie private accreditate, quasi tutte sono considerate “eccellenze”? Quelle maledette regole del commissariamento della sanità vecchio dal 2007 e del piano di rientro del deficit sanitario vecchio del 2009. Bene che l’istituto del commissariamento della sanità sia stato un fallimento ovunque proposto, è un dato di fatto, su cui non c’è da aggiungere alcun commento. Andando vi sono altre due considerazioni da fare. La prima è che io, presidente di regione, devo lottare affinché, determinate regole che vanno contro i miei cittadini, siano cambiate o vadano in deroga. Non è compito del governo, bensì è compito di un presidente di regione che ci tiene ai suoi cittadini, far capire, nel caso di specie, ad esempio, che la regola contabile per cui l’extrabudget derivante dalla mobilità attiva, che la regione non anticipa finanziariamente ma, che secondo le norme contabili deve essere inserita nel bilancio della regione in un apposito “Fondo Rischio” è un danno per il Molise. Sia chiaro, una volta per tutte, la cosiddetta “mobilità attiva” che deriva dai cittadini che vengono a curarsi in Molise, dalle altre regioni italiane, non viene anticipata o se preferiamo pagata alle strutture sanitarie private accreditate o pubbliche cash. Essa viene pagata dopo 2 anni e dopo che avviene la compensazione in sede di conferenza delle regione e la stessa può essere a vantaggio sia delle strutture private accreditate o pubbliche, se fossero in grado di produrla, come accaduto in vari casi nel passato vedi oculistica a Larino con il prof. Ermanno Dell’Omo. Basterebbe chiedere la deroga e inserire queste che sono poi delle vere e proprie partite di giro contabili, in dei conti d’ordine allegati al bilancio regionale, difficile? No, perché di deroghe soprattutto in materia sanitaria in Italia ne sono state concesse a volontà, basti pensare ai miliardi di debiti di fatto abbuonati alle regioni nostre confinanti per farle uscire dal commissariamento e dal piano di rientro, vedi Lazio, Abruzzo o Campania, oltre a Liguria e Piemonte, se allarghiamo gli orizzonti. Questa deroga non è solo un fatto contabile ma, è anche una ragione di economia del territorio, facendo riferimento a quanto scritto in precedenza. La seconda riflessione, banale per alcuni versi, è che io, struttura commissariale, posso imporre dei diktat, qualora la sanità pubblica regionale sia in grado di ottemperare alle richieste e bisogni dei miei cittadini. Ma se per una banale TAC o risonanza magnetica l’ospedale pubblico mi dà un periodo di un anno e più, e la sanità privata convenzionata me la fissa a distanza di alcuni giorni o settimane, non posso privare i miei cittadini di un bene irrinunciabile quale è il diritto alla salute. Chiudo con un auspicio. L’ultima ordinanza del TAR Molise, di qualche giorno fa, tra le righe chiede che si creino i presupposti di cooperazione e collaborazione tra la regione e le strutture accreditate. Le prime dichiarazioni, soprattutto della struttura commissariale, sembrano andare ancora una volta in tutt’altra direzione. Allora suggerisco, ad esempio, di spostare l’1,5% del budget sanitario regionale a favore delle strutture accreditate, per i pazienti molisani. Con questo banale spostamento, che un bravo manager decide in un nano secondo, noi, molisani, non dovremmo pregare il buon Dio che ci protegga da malattie. Sui conti d’ordine mi sono già espresso e pertanto cosa impedisce a persone che dovrebbero operare nel rispetto delle norme e del buonsenso a favore della collettività di andare in senso opposto? Boh, o forse come cantava Lucio Battisti lo scopriremo solo vivendo, ammesso che la salute non ci giochi un brutto scherzo. Michele Palladino