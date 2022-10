Sanità, Toma: «Chiederò tavolo politico per il Molise per esaminare le criticità»

La Conferenza delle Regioni chiede al governo interventi per l’emergenza nazionale della carenza di medici

La Conferenza dei presidenti delle Regioni ha approvato oggi il documento con le proposte strategiche da inviare al Governo, anche in vista della nuova legge di Bilancio.

Grande attenzione richiesta per la sanità. Riferimento chiaro alla necessità di un aumento del Fondo sanitario.

Riguardo alla carenza di personale é stato sottolineato che l’emergenza riguarda ormai tutto il territorio nazionale: servono quindi interventi straordinari a partire dal superamento dei vincoli che impongono tetti di spesa.

Chiesta poi una riforma della governance di farmaci e dispositivi medici. Infine, sul Covid, i Presidenti chiedono di “poter disporre di indicazioni per adeguare le strategie di gestione della pandemia all’evoluzione dello scenario epidemiologico”.

Il Presidente della Regione Toma: “Confidiamo in un percorso di collaborazione e confronto con il Governo. Come Presidente della Regione chiederò al nuovo esecutivo un tavolo politico per esaminate le criticità della sanità molisana”.