Sanità, Toma battuto sul Pos: finisce 10-9 per le minoranze e il presidente lascia l’Aula di fretta e furia

Il dato politico è incontrovertibile. Donato Toma non ha più una maggioranza in consiglio regionale. E la bocciatura di oggi, non è la prima, è arrivata su un settore fondamentale come quello sanitario. Il governatore, “tradito” da alcuni fedelissimi, ha abbandonato l’Aula in fretta e furia dopo la votazione che lo ha “condannato”.

La giornata era iniziata con la protesta fuori dal consiglio regionale dei sindacati, a cui si sono uniti anche alcuni consiglieri. In Aula, invece, è arrivato il Programma Operativo Sanitario dopo l’adozione da parte della Giunta senza alcuna concertazione con le parti sociali e senza discussione con i delegati del popolo, ovvero i consiglieri regionali.

Il presidente ha cercato prima di evitare la discussione ponendo una pregiudiziale che è stata bocciata dall’ufficio di presidenza e poi ha dichiarato di parlare come presidente di regione e non come commissario ad acta.

E’ seguita una lunga discussione sulla mozione del Movimento 5 Stelle che chiede l’annullamento in autotutela del Programma Operativo Sanitario adottato dalla Giunta. Si è trovata la quadra intorno alla mozione del Movimento e il Pd e Iorio hanno ritirato i rispettivi emendamenti.

La votazione sulla mozione è finita 10-9 per le “minoranze”: hanno votato a favore il Movimento 5 Stelle (Greco, Primiani, Manzo, De Chirico, Fontana e Nola), il Pd (Fanelli e Facciolla) e parte di Fratelli d’Italia (Iorio e Romagnuolo). Contro hanno votato Toma, Pallante, Niro, Cavaliere, Cotugno, D’Egidio, Calenda, Di Lucente e Di Baggio. Cefaratti ha abbandonato l’Aula al momento del voto, mentre Micone si è astenuto.

Ora il Pos dovrebbe essere annullato, con il paradosso che Toma presidente di regione dovrebbe chiedere al Toma commissario ad acta l’annullamento del programma operativo sanitario. Il dato politico, però, è abbastanza chiaro. Così come il messaggio che la maggioranza ha inviato al governatore. Che, per ricucire con i suoi, dovrebbe invertire decisamente rotta. Iniziando col portare in Aula un Pos condiviso con parti sociali, ordine dei medici, partenariato e poi discusso con i consiglieri regionali.

Fatto sta che si tratta della prima sconfitta settimanale del presidente. In attesa delle comunali di Isernia. Che, a questo punto, potrebbero essere un vero e proprio spartiacque per la sopravvivenza della consiliatura. redpol