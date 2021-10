Sanità, Toma alla Conferenza dei sindaci: “Superare il Balduzzi e unità delle forze politiche”

Superamento del Decreto Balduzzi, coivolgimento della Delegazione parlamentare molisana, unitarietà delle forze politiche perché si faccia pressing sul Governo Draghi per una modifica dei parametri sulla densità della popolazione e la soppressione del Commissariamento nella sanità molisana, in virtù di un apposito Decreto Molise.

È quanto è emerso dalla Conferenza dei sindaci, riunitasi questa mattina presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso. Alla riunione ha partecipato il presidente Toma, il quale, dopo aver ripercorso tutte le tappe del POS 2019/2021 – presentato dal suo predecessore a settembre del 2020 – si è detto favorevole, nella prossima programmazione 2022/2024, attraverso un percorso di condivisione con il territorio, a procedere nella direzione di una riorganizzazione della rete sanitaria che passi anche attraverso l’assunzione di personale.

Toma ha anche ricordato come nel nuovo Patto per la salute siano state già previste la deroga, per le piccole regioni, al Decreto Balduzzi e l’abolizione dell’istituto del Commissariamento.

La Conferenza ha deciso di predisporre un documento di sintesi sulle proposte evidenziate quale strumento di contrattazione con il Governo nazionale.