Domani tavolo tecnico per il piano operativo sanitario

Sanità, il presidente della Regione, Donato Toma, nella giornata odierna si è recato a Roma ed ha avuto un lungo colloquio con il Capo di gabinetto del ministro Roberto Speranza. Il governatore ha illustrato le criticità che si riscontrano in regione; ma non solo perché ha anche parlato dell’importanza di uscire dalla fase commissariale per poter attuare una politica più vicina, più aderente al territorio. Toma inoltre ha detto di aver rispettato la procedura nella nomina del commissario straordinario Asrem, Scafarto. Intanto domani, giovedì 21 novembre, ci sarà il tavolo tecnico con i ministeri affiancati con all’ordine del giorno proprio il Piano Operativo Sanitario del Molise. Tavolo tecnico a cui prenderanno parte i commissari Giustini e Grossi, la direzione regionale della Salute. Solitamente andava il dg Asrem, ma essendo il Molise sprovvisto di tale figura, in questo momento topico, dovrebbe sedersi al tavolo il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Regionale, Scafarto.