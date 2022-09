Sanità, Toma: “Abbiamo chiesto al governo di sforare il budget per la Radioterapia”

Il commissario ad acta ha voluto fare chiarezza sulla sospensione del servizio paventata dal Gemelli Molise: “Aspettiamo a breve una risposta da Roma. Se non dovesse arrivare tutte le risorse per le prestazioni non erogate, sarai reindirizzate su Radioterapia e, se necessario, prenderemo quelle ospedaliere”

di Antonio Di Monaco

Il commissario ad acta e presidente della Regione, Donato Toma, affiancato dal subcommissario, Giacomo Papa, ha voluto fare chiarezza sulla paventata sospensione dell’erogazione della prestazione salvavita da parte del Gemelli Molise. “Lo scorso 29 luglio, dopo una riunione riservata con dirigenti tavolo tecnico e dei ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze – ha spiegato – abbiamo fatto presente il caso del Gemelli chiedendo che la Radioterapia fosse considerata fuori budget. Da parte loro, sia pure in via ufficiale, ho visto disponibilità. Si è ragionato anche della Cardiochirurgia in emergenza (quella che arriva dal pronto soccorso) affinché vada pagata lo stesso fuori budget”.

Il 29 agosto “abbiamo rinnovato la richiesta di autorizzazione a sforare ai ministeri affiancanti, rinnovato richiesta di autorizzazione a sforare. Ora aspettiamo una risposta. Se non dovesse arrivare – ha concluso Toma – tutto il budget relativo alle prestazioni non erogate, sarà reindirizzato su Radioterapia con un decreto del commissario e, se sarà necessario, prenderemo quello ospedaliero”.