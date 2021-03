Sanità, Toma a Rai 1: Il Governo ha ritenuto che ci volesse un commissario esterno e questi sono i risultati (VIDEO)

«Sanità, ho chiesto al Governo quando mi sono insediato di dare questa responsabilità anche a me; è stato ritenuto che ci volesse un commissario esterno e questi sono i risultati». Questo un breve passaggio dell’intervento del presidente Toma, questo pomeriggio a Rai 1 durante la trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone. «Pur non avendo alcun potere in materia sanitaria -ha detto ancora Toma – mi sento coinvolto come presidente di questa regione. Il Molise parte da gap sanitario gravissimo. Quando mi sono insediato era l’unica regione che non aveva Dea di secondo livello. Ancora commissariata: il commissario sostituisce giunta, consiglio e presidente della Regione. A novembre quando ho visto le lungaggini di Arcuri ho chiesto l’invio di moduli di terapia intensiva che ci verranno consegnati 10 a Campobasso, 10 a Termoli, 6 a Isernia. I dati sono in lieve miglioramento. Migliora l’Rt, anche se abbiamo due dati preoccupanti. Siamo zona rossa ma dovremo restarci».