Sanità, tempi di attesa record: al Caracciolo un anno e due mesi per una endoscopia al colon

Sanità molisana sempre più al collasso. A testimoniarlo sono soprattutto i tempi di attesa per effettuare gli esami diagnostici. Un caso emblematico è quello del Caracciolo di Agnone dove è necessario attendere ben 426 giorni per effettuare un endoscopia al colon (Sigmoidoscopia). Questo è uno dei dati che emerge dal monitoraggio sui tempi medi di attesa effettuato dall’Azienda sanitaria regionale il 2 novembre scorso: un anno e due mesi circa, per effettuare un esame che permette di vedere le pareti dell’ultima parte dell’intestino (sigma e retto). Fondamentale anche per individuare e diagnosticare la presenza di eventuali tumori del colon-retto.

Tempi altrettanto lunghi si registrano anche per sottoporsi ad una ecocolordopplergrafia cardiaca, 396 giorni al Poliambulatorio Asrem di Isernia, 285 al ‘Cardarelli’ di Campobasso. Attese tutt’altro che brevi anche per quanto riguarda alcune visite specialistiche: 199 giorni per quella cardiologica al Poliambulatorio di Bojano (Campobasso), 289 per oculistica all’ospedale di Larino (Campobasso).