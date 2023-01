Sanità, task force romana in Regione. Toma: «Hanno compreso i problemi, ora siamo meno soli»

Una squadra di 15 persone, composta da uomini del Mef, del ministero della Salute, di Agenas e dal comandante dei Nas, è stata questa mattina a via Genova

«Vicina una convenzione con Agenas che ci metterà a disposizione personale. La prossima settimana i contratti ai privati accreditati»

Sono arrivati intorno alle 12 di questa mattina, mercoledì 18 gennaio, in Giunta regionale. Una task force, composta da ministero delle Finanze, ministero della Salute, Agenas e comandante dei Nas, per fare luce sulle tante criticità del sistema sanitario regionale. Rapporto pubblico-privato e tetti di spesa, nuovo piano operativo sanitario, accordi di confine e tanto altro sotto la lente degli uomini inviati da Roma. Che hanno avuto un incontro prima con Lolita Gallo, direttore generale per la Salute, poi con il Noc, Nucleo Operativi di Controllo e infine, nel pomeriggio, con il commissario ad acta Donato Toma e con il suo vice Giacomo Papa.

Un summit in qualche modo richiesto anche dallo stesso Toma, in seguito ai tavoli tecnici e ad alcune verifiche di Agenas, in vista della programmazione futura.

A via Genova una squadra composta da 15 persone per comprendere meglio la situazione molisana e confrontarsi con chi gestisce la sanità in regione.

«Sono arrivati in Molise, anche in seguito a miei richieste e sollecitazioni – ha dichiarato il commissario Toma – per esaminare insieme a noi le problematiche e comprendere come poter sostenere l’intero comparto, anche attraverso provvedimenti legislativi. Intanto ci accingiamo a siglare una convenzione con Agenas che ci metterà a disposizione personale.»

Si è parlato, e non poteva essere diversamente, anche di tetti di spesa che «sono invalicabili» – ha proseguito Toma – «ma stiamo studiando come tararli meglio».

Un intervento dello Stato sulla sanità molisana è stato chiesto da più parti e «per questo sono molto soddisfatto dell’incontro avuto oggi con ministeri affiancanti e Agenas perché siamo sulle stessa lunghezza d’onda. Ci siamo lasciati con uno scambio d’informazioni – ha concluso il commissario – e valuteremo sui tavoli romani come superare le criticità, dai tetti di spesa alle contrattualizzazioni, passando per gli accordi di confine. Tutto ciò che riguarda la sanità in Molise e che sino ad ora è stato fermo.

La giornata è stata positiva e ci consentirà sicuramente di lavorare meglio d’ora in avanti, da oggi siamo meno soli.»

La prossima settima – l’annuncio conclusivo – saranno consegnati i contratti ai privati convenzionati. mdi