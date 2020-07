Sanità, spot promozionale e rimpasto di giunta, Facciolla non le manda a dire (VIDEO)

«Depositeremo una diffida che verrà inoltrata alla Procura della Repubblica, all’Asrem e a Florenzano perché il pericolo è evidente». Parla così Vittorino Facciolla, consigliere regionale del Pd, dopo il taglio della seconda ambulanza sul territorio bassomolisano. «La sola ambulanza del 118 presente a Termoli, come aveva spiegato nell’ultima conferenza stampa, deve garantire non solo frequenti interventi di emergenza ma anche trasferimenti programmati di persone che dovessero risultare positive al Covid 19 ricoverate nel presidio ospedaliero San Timoteo, dovrà occuparsi di trasferire presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso tutti i casi di emergenza legati all’ictus, dovrà occuparsi, come è accaduto innumerevoli volte negli ultimi 30 giorni, di portare i pazienti soccorsi, che necessitano per motivi clinici di effettuare una TAC, direttamente presso l’ospedale SPOKE di Campobasso. Come può un solo mezzo di emergenza a disposizione garantire tutte queste tipologie di intervento? e come possono eventuali mezzi di soccorso presenti nei paesi limitrofi della zona costiera (postazioni 118 presenti su Larino e Montenero di Bisaccia), garantire interventi entro i tempi previsti dai Lea (Livelli Essenziali di Assistenza)?». Domande, queste che hanno portato il Pd a scendere in campo con questa nuova mossa a tutela della salute dei cittadini. Ma nel calderone bolle anche la questione del rimpasto di giunta regionale. «Toma ha calpestato il principio di rappresentanza e la funzione regolatrice delle dinamiche della democrazia nelle scelta dell’indirizzo politico dei partiti». Ed in ultimo la questione riguardante lo spot promozionale della Regione Molise con una mancato riferimento alla provincia di Isernia. «Lo spot personalmente mi è piaciuto perché benfatto ma il fatto che non sia presente una intera provincia la dice lunga sulla disattenzione del Governo regionale».