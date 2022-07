Sanità: spesa farmaceutica convenzionata. Molise regione virtuosa

In Molise, nel periodo gennaio-dicembre 2021, la spesa farmaceutica convenzionata netta è stata di circa 37,8 milioni di euro (37.834.294), in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2020 (39.059.790). In termini percentuali, -3,1, (-1.225.496) rappresenta il calo più marcato a livello nazionale stando a quanto si legge su Ansa Molise.

In Italia la spesa farmaceutica convenzionata nel periodo gennaio-dicembre 2021 è diminuita dello 0,4 per cento. Si apprende dal monitoraggio nazionale e regionale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) pubblicato lo scorso 14 luglio.