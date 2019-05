Sanità, Sosto verso la riconferma. Toma: «Ha lavorato bene e lo stimo»

Un deciso e repentino cambio di passo. Almeno così sembrerebbe. Ieri mattina il sub commissario Ida Grossi è stata in consiglio regionale e si è intrattenuta a lungo con il governatore Toma (durante una pausa della seduta fiume sul bilancio) e con il capo del I Dipartimento Mariolga Mogavero. «Nulla di strano – ha affermato il governatore che abbiamo contattato per saperne di più -, ci siamo confrontati su una questione molto importante: c’è un’ipotesi di disavanzo di circa 4 milioni e su questo abbiamo effettuato delle valutazioni. C’è un clima positivo tra me e i commissari, anche perché dobbiamo portare avanti la baracca». Quindi i rapporti tra voi sono mutati? «Sono sempre stati buoni – ha ribattuto Toma – e adesso sono ottimi».

Intanto, restando in tema di sanità, domani scadrà l’incarico di Gennaro Sosto al vertice della Asrem. Toma non si sbilancia ma lascia trapelare che si potrebbe andare verso una riconferma. «Sosto ha ottenuto risultati positivi ed è una persona che stimo. Poi la giunta deciderà. Domani ci incontreremo e ci sarà la delibera».

Secondo i ben informati si andrebbe verso la proroga di due anni del direttore generale della Asrem Gennaro Sosto. Il suo contratto prevede una sorte di 3+2, è contemplato che la durata possa variare da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque. Dunque domani la giunta dovrebbe prorogargli il contratto di due anni.

mdi