Sanità, Sosto lascia il Molise: guiderà la Asl Napoli 3 Sud

Lo scorso 18 luglio avevamo informato dell’avvio, da parte dell’esecutivo regionale (con delibera 272 del 16 luglio), della procedura per la selezione per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Asrem. Avvio di procedura che era sembrata sin da subito un campanello d’allarme. Nel senso che era apparso evidente che la Regione Molise fosse alla ricerca di un direttore generale. Anche se il governatore Toma aveva dichiarato: «Dobbiamo predisporre l’elenco per i direttori generali, servirà tra due anni se Sosto non va via prima, noi dobbiamo essere pronti». Sembrerebbe proprio che l’eventualità si sia verificata e che Sosto abbia deciso di abbandonare la nave Molise. L’ingegnere, infatti, sembrerebbe diretto alla Asl Napoli 3 Sud.

E’ in atto, infatti, un valzer di nomine e di incarichi per le 14 aziende sanitarie ed ospedaliere campane oggetto di selezione pubblica. Terminato il lavoro delle commissioni, il governatore De Luca ha indicato le nuove guide. Dalle prime indiscrezioni, in attesa dell’ufficialità, sarebbero questi i prescelti e destinati agli incarichi.

Azienda Ospedaliera Cardarelli: Giuseppe Longo

Azienda Ospedaliera Colli: Maurizio Di Mauro

Azienda Ospedaliera Federico II: Anna Iervolino

Azienda Ospedaliera Sun Vanvitelli: Antonio Giordano

IRCS Pascale: Attilio Bianchi

Azienda Ospedaliera Moscati: Renato Pizzuti

Azienda Ospedaliera San Pio: Mario Ferrante

Asl Napoli 1 Centro: Ciro Verdoliva

Asl Napoli 2 Nord : d’Amore Antonio

Asl Napoli 3 Sud: Gennaro Sosto

Asl Salerno: Mario Iervolino

Asl Avellino: Maria Morgante

Asl Benevento: Gennaro Volpe

Asl Caserta: Ferdinando Russo