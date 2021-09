Un sit-in di protesta dinanzi all’ospedale Veneziale di Isernia è stato organizzato da Emilio Izzo per la giornata di mercoledì 22 settembre. In alcuni manifesti che sono apparsi anche nei pressi del nosocomio pentro, Emilio Izzo invita tutti «davanti al Veneziale per gridare la nostra rabbia e per chiedere la testa di Toma e Florenzano».