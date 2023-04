Sanità, sit-in dei sindaci molisani a Roma che incontrano il ministro Schillaci

I sindaci molisani hanno incontrato oggi, martedì 18 aprile, il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Seduti al tavolo, oltre al ministro Schillaci e al sottosegretario alla Salute anche i parlamentari molisani Della Porta e Lancellotta e il presidente della Conferenza dei sindaci, Daniele Saia. Assenti il commissario Toma e il sub commissario Bonamico impegnati nel Tavolo Tecnico sulla sanità e gli altri parlamentari molisani Lotito e Cesa. Al centro dell’incontro la sanità regionale. I sindaci hanno chiesto misure straordinarie per l’azzeramento del debito dopo 14 anni di commissariamento.

Una delegazione di sindaci molisani incontrerà alle 11:30 di oggi, martedì 18 aprile, a Roma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, per sottoporgli la situazione in cui versa la sanità regionale e per chiedere misure straordinarie per l’azzeramento del debito dopo 14 anni di commissariamento. L’obiettivo del sit-in di oltre un centinaio di primi cittadini in fascia tricolore che si sono dati appuntamento a Lungotevere Ripa, sede del dicastero, è di avere un modello sanitario sostenibile nel tempo che assicuri servizi adeguati e costi giusti, ma soprattutto il diritto alla salute.