Sanità sempre più in crisi, mancano pediatri e ce li facciamo prestare dalla Campania

Negli ospedali molisani mancano i pediatri, una carenza che mette a rischio i punti nascita, soprattutto quelli di Termoli e Isernia. Una carenza che va avanti da anni, ma senza riuscire a trovare rimedi efficaci e viene da riflettere, pensando che si vogliono spendere oltre cento milioni per realizzare un nuovo ospedale a Isernia. Un progetto di fatto senza gambe perché, costruito l’ospedale, poi bisogna riempirlo con medici che non ci sono e, se ci sono, non vogliono venire a lavorare in Molise. Chiediamoci perché. Intanto, “L’Asrem – si legge nella delibera del dg Oreste Florenzano -, in considerazione della perdurante grave carenza di personale medico ospedaliero, specialista in Pediatria/Neonatologia, ha attivato tutte le previste procedure concorsuali per il reperimento di personale medico. Purtroppo le procedure concorsuali si sono rivelate infruttuose e, pertanto, non risolutive delle criticità, tuttora in atto, tali da assumere di conseguenza dimensioni di una vera emergenza. In considerazione della oggettiva difficoltà a reperire risorse umane, al fine di fronteggiare la gravissima carenza di Medici Specialisti in Pediatria/Neonatologia presso i presidi ospedalieri dell’Asrem, ha richiesto a diverse Aziende sanitarie limitrofe la disponibilità alla stipula di una convenzione, per l’acquisto di prestazioni dirigenziali nelle discipline di pediatria/neonatologia, al fine di commisurare la disponibilità di medici specialisti all’effettivo fabbisogno di personale necessario ad assicurare gli standard ospedalieri. L’A.S.L. Napoli 3 Sud ha comunicato l’adesione alla stipula di una convenzione di durata annuale per prestazioni di Pediatria, presso i presidi ospedalieri Asrem di Campobasso, Termoli e Isernia, ed ha inviato lo schema di convenzione da cui si evince che le prestazioni sanitarie considerate saranno rese per 24 ore mensili da parte di ciascun Dirigente medico specialista in Pediatria”.