Sanità, Scurti: ”Mi hanno tolto la parola sull’extra budget”

La protesta dell’esponente del Comitato ”In seno al problema” dopo l’audizione delle associazioni alla IV Commissione Consiliare Regionale

Post-riunione agitata per l’audizione in IV Commissione Regionale dei Comitati e delle Associazioni che lottano in difesa degli ospedali pubblici dei maggiori centri molisani. Infatti, Oreste Scurti, del Comitato ”In seno al problema” di Isernia, ha protestato perchè gli è stata tolta la parola proprio nel momento in cui chiedeva se la Regione Molise fosse in credito per la Mobilità Attiva con le altre Regioni. In sostanza, il Coordinatore provinciale di Italia in Comune chiedeva di sapere se la Regione Molise avesse chiesto alle altre Regioni il pagamento delle prestazioni svolte in favore dei loro assistiti, da parte delle strutture private molisane. Infatti, come sembrerebbe, il Molise paga a piè di lista quelle prestazioni anticipandole ai privati in attesa che le altre Regioni gliele rimborsino. Ma quei rimborsi vengono fatti in favore del Molise e se non vengono fatti, è stata esercitata l’azione di recupero di quelle considerevoli somme nei confronti delle altre Regioni? ”Quando stavo facendo queste domande, legittime e dovute – ha detto Scurti – mi è stata praticamente tolta la parola, ma la mia domanda resta in attesa di una risposta: il Molise, dopo aver anticipato i soldi della mobilità attiva ai privati, se li fa rimborsare dalle altre Regioni?”. Una domanda non da poco che potrebbe anche comportare responsabilità contabili in capo a quegli amministratori pubblici che non avessero recuperato i soldi dovuti al Molise. E, se fosse vero, anche tanta parte del deficit della nostra sanità troverebbe una sua spiegazione. Ma Scurti non demorde e queste domande tenterà di farle anche il 10 dicembre, quando ci sarà l’audizione dei Commissari.