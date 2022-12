Sanità, scuola e servizi sociali allo sbando: Slc Cgil Molise pronta allo sciopero generale

Nella splendida cornice del Centro Coriolis by Eden di Campobasso, si è tenuto il Congresso Regionale della SLC CGIL Molise. Presenti il Segretario Confederale della CGIL Molise e il Segretario Generale della SLC CGIL Abruzzo-Molise.

Particolarmente apprezzati sono stati gli interventi di Luigi De Francesco, Segretario Generale uscente, e dei citati Paolo De Socio e Guido Cupido. Tutti hanno evidenziato la situazione tragica in cui versano sanità, scuola e servizi sociali in Molise. E per questo motivo hanno rimarcato l’importanza dello sciopero generale del prossimo 16 dicembre. Un’iniziativa che vedrà unite, in tutta Italia, CGIL e UIL. Ma non in Molise dove invece la UIL si è sfilata suscitando non poco stupore.

Durante il Congresso il noto Disc Jockey, Charles Papa, ha tenuto un interessantissimo spettacolo dal titolo “Radio Love”.

I delegati congressuali hanno eletto il nuovo Direttivo che poi, a sua volta, ha eletto i nuovi vertici sindacali della SLC CGIL Molise

Luigi De Francesco è stato riconfermato nella carica di Segretario Generale. Nella Segreteria Regionale sono state elette anche Alessandro Menale e Antonella Tosto. Mentre Tommaso Felice e Michele Leonelli sono stati nominati Coordinatori Area Servizi rispettivamente per la provincia di Campobasso e Isernia.