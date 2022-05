Sanità, scontro Papa-Petrecca: “Mobilità passiva non facile da combattere”. “Ovvio, avete gli ospedali chiusi”

di Antonio Di Monaco

“E’ importante che le istituzioni dialoghino tra loro per dare risposte ai cittadini che, in mancanza di queste, non si fidano e non vanno a curarsi. Piuttosto, il nostro problema non è la mobilità attiva, ma quella passiva che non è facile da combattere e si esplica nella richiesta di prestazioni e nella prossimità che non dipende dalla qualità del servizio e la si vede spesso nel basso Molise dove ritengono che sia più comodo andare a Vasto”. Ha toccato un nervo scoperto il subcommissario alla sanità molisana, Giacomo Papa, che ha preso la parola nella seduta monotematica del Consiglio comunale di Campobasso dopo l’intervento del commissario, Donato Toma.

Ha rincarato la dose sul tema il nuovo presidente del Gemelli Molise, Stefano Petracca. “Ha dell’assurdo dire che per la mobilità attiva va investito tutto sul pubblico e non sul privato. È ovvio che non funziona, avete ospedali chiusi. Nel Gemelli Molise, dal 2019 ci sono crediti di extrabudget per 28 milioni da riscuotere con un fuori budget di circa 3 milioni all’anno di Radioterapia. Ditemi come si fa a mettere un tetto su questo tipo di cura. Siamo un po’ nel paradosso perché si parla di un ospedale dove si fa alta complessità e non di una clinica di bellezza. Abbiamo uno dei cardiochirurghi più famosi d’Italia. Perciò, dire che la sanità pubblica è più importante di quella privata è un’offesa al cittadino”.

In precedenza, anche il sindaco, Roberto Gravina, aveva chiesto al commissario Toma massima attenzione sul Cardarelli di Campobasso, mentre il capogruppo di Forza Italia, Domenico Esposito, ha attaccato duramente sulla mancanza di interesse sulla sanità da parte dei parlamentari molisani che si sono dissolti dopo le nomine di Giustini e Grossi, di cui è stato chiesto il superamento del Pos da tutti gli altri capogruppo. “Non si può più accettare – ha aggiunto il capogruppo della Lega, Alberto Tramontano – che bisogna raccomandarsi al politico di turno per ottenere un esame diagnostico”.

Duri, del resto, anche i toni dei comitati a sostegno della sanità pubblica, con la Consulta in primis, che non usato mezzi termini nei confronti degli inquilini di Palazzo San Giorgio: “Prendetevi le responsabilità di quello che sta avvenendo. Tutto bello quello che ha detto Toma, ma si voleva bloccare il Centro Unico di Prenotazione e lo smaltimento delle liste di attesa. Non mettiamo in dubbio l’utilità della sanità privata, ma chiediamo una maggiore attenzione sulla sanità pubblica: come cittadini di Campobasso chiediamo una sanità che funzioni”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche altri cittadini di Anao Assomed e del Forum della sanità pubblica di qualità che hanno chiesto un maggiore impegno in questo senso.

I toni si sono scaldati ancora di più quando il commissario Toma ha lasciato l’Aula prima del punto stampa suscitando la condanna esplicita da parte del capogruppo della Lega, Tramontano, condivisa anche dal presidente dell’assise, Antonio Guglielmi. Un’uscita di scena, ad un anno dalla scadenza naturale della legislatura, non certo da ricordare.