Sanità, Roberti ha incontrato il ministro Schillaci: «Servono più fondi»

L’ospedale ‘Veneziale’ ha ricevuto in dono dai carabinieri forestali tre piantine di alberi – un sorbo uccellaio e due aceri – che sono state messi a dimora negli spazi verdi antistanti la struttura. Hanno presenziato all’evento il presidente della Regione Francesco Roberti e il nuovo dg Asrem Giovanni Di Santo, che hanno personalmente provveduto alla piantumazione di due di essi. Nell’occasione (vedi intervista) Roberti ha rilanciato il tema della crisi dei fondi per la sanità regionale.

Il terzo alberello è stato piantato dalla dottoressa e presidente del Fadoi Concetta Mancini e dal comandante Forestale, tenente colonnello Margherita Cretella.

Un momento di speranza altamente simbolico, condiviso in contemporanea con altre trenta strutture ospedaliere nazionali, per creare una sorta di ‘bosco diffuso’ nello spirito di preservare l’ecosistema e la salute dei cittadini.