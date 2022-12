Sanità, rischio paralisi con il nuovo anno: rinnovi in bilico per Oss, Infermieri e tecnici

I sindacati del comparto scrivono al commissario Toma e al direttore dell’Asrem, Florenzano: “Prorogare tutti i contratti in scadenza il 31 dicembre. Gravissimo non condividere ed informare sulle decisioni da assumere in una fase delicata per la vita di centinaia di lavoratori”

Con l’arrivo del nuovo anno si rischia la paralisi per la sanità molisana. Le sigle sindacali del comparto quali Cgil, Cisl, Fials, Nursid e Nursing Up, in una lettera indirizzata al commissario ad acta, Donato Toma, e al direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, hanno dichiarato lo stato di agitazione se non saranno prorogati “senza interruzione, di tutti i contratti a tempo determinato in scadenza il 31.12.2022, ritenendo questa – si legge nella missiva – l’unica via percorribile per continuare a garantire i LEA, per poter assicurare cure di qualità e sicure, per evitare la chiusura o la sospensione di servizi, per garantire al personale a tempo indeterminato la fruizione di tutti gli istituti contrattuali”.

Inoltre, le stesse organizzazioni chiedono “la revoca di ogni decisione presa all’incontro tenutosi in Prefettura in data 15.12.2022”, in cui “era stato deciso di procedere alla proroga, solo per gli Infermieri, per 6 mesi (previa interruzione per 20 giorni) di soli circa 85 contratti a tempo determinato In scadenza al 31.12.2022 individuati in base alla graduatoria della procedura selettiva con cui sono stati attivati”.

Per questi motivi, i sindacati “ritengono fatto grave che l’Asrem, nella persona del suo legale rappresentante e allo stesso modo il Commissario alla Sanità, non hanno sentito il dovere, in questa fase così importante e delicata per la vita di centinaia di lavoratori, di condividere e informare le stesse sulle decisioni da assumere. Non è accettabile che – si conclude nella lettera – informazioni relative alla proroga dei contratti in scadenza il 31.12.2022, siano state completamente sottratte al confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie di contratto che avevano chiesto la proroga di tutti i contratti a tempo determinato e che si sia proceduto ad un accordo che di fatto lede i diritti di gran parte dei lavoratori interessati”.