Sanità, «ripensare alla proposta di Larino come ospedale Covid»

L’appello è quello di ripensare alla proposta di trsformare l’ospedale di Larino in un centro Covid Nicola Felice, presidente del Comitato San Timoteo di Termoli. Sotto la lente quello che sta accadendo in questi giorni, i nuovi casi di positività tra la comunità Rom di Campobasso e la “bocciatura” che la proposta di Larino centro Covid aveva ricevuto dall’Asrem e dal presidente Toma. «Una proposta che deve essere rivalutata attentamente perché avere un ospedale Covid come Larino per ospitare dei reparti specifici e con Giustini che aveva prospettato la possibilità di realizzare un centro di ricerca per malattie infettive interregionale in virtù che potrebbe essere fatto assieme alle altre regioni confinanti, deve essere una proposta ben valutata e accettata perché la questione Covid non è risolta e il Molise non è esente dai rischi».