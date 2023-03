Sanità, riattivare la camera iperbarica al Vietri di Larino: passa l’odg della Romagnuolo in Consiglio

Il Consiglio regionale del Molise, con un ordine del giorno, presentato dalla consigliera Aida Romagnuolo e approvato all’unanimità, ha chiesto al presidente della Giunta, Donato Toma, regionale un «immediato e urgente interessamento» per la riattivazione della camera iperbarica, «un servizio vitale per l’intero Molise, soprattutto tenuto conto che sono disponibili medici specializzati per il suo funzionamento».

All’ospedale Vietri di Larino «è stato disattivato, per mancanza di personale, un servizio fondamentale, quello della camera iperbarica la quale risulta essere tra le più avanzate tecnologicamente, rappresentando un punto di riferimento per buona parte delle regioni confinanti».