In attesa del consiglio regionale monotematico sulla sanità che si dovrebbe tenere lunedì prossimo a Campobasso va in scena un’altra forma di protesta.

«La politica continua a privatizzare la sanità pubblica è questo è assolutamente inaccettabile». E’ anche questo il senso del sit in di protesta che si sta svolgendo in questi momenti (ore 11,15) davanti la sede della Giunta regionale in via Genova a Campobasso. Presenti i rappresentanti dei comitati a difesa della sanità pubblica provenienti da tutta la regione e in particolare quelli più agguerriti arrivati da Isernia per rimarcare la disastrosa situazione al Veneziale dove si continuano a smantellare reparti. Sulla punta del cannone è finita l’intera classe politica (quindi anche Toma) alla quale si chiede un immediato dietrofront sulla privatizzazione dei servizi sanitari molisani. I comitati hanno intenzione di chiedere al nuovo direttore generale dell’Asrem di annullare definitivamente il Pos e discutere direttamente con le parti interessate e soprattutto col territorio affinché venga stilato un altro nuovo documento. Particolarmente duri i toni usati del sindacalista Emilio Izzo ai nostri microfoni.