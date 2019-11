Sanità pubblica, la protesta si sposta a Roma (IL VIDEO)

I comitati organizzeranno un sit-in sotto il Ministero della Salute. Greco annuncia: Presto novità sul blocco dell’extra-budget

Un sit-in di protesta sotto il Ministero della Salute per bloccare la scure di tagli che si sta abbattendo sulla sanità pubblica molisana. Dovrebbe essere questa la prossima iniziativa promossa dal Forum per la Difesa della Sanità Pubblica di Qualità del Molise e Comitato Isernia Beni Comuni che nel pomeriggio di ieri, 6 novembre, hanno indetto un’ assemblea pubblica per fare il punto della situazione. Dal dibattito è emerso che sarà necessario spostare l’ asticella più in alto e cambiare interlocutore: per salvare la sanità pubblica molisana bisognerà arrivare direttamente al ministro Speranza. All’assemblea, svoltasi preso presente anche il consigliere regionale dei Cinque Stelle, Andrea Greco che ha parlato di imminenti importanti novità riguardo al blocco dell’extra-budget della sanità privata.

LE INTERVISTE A LUCIO PASTORE, ESPONENTE DEL COMITATO E A AL CONSIGLIERE REGIONALE ANDREA GRECO