Sanità pubblica, comitati ricevuti dal vice ministro Pierpaolo Sileri

REDAZIONE TERMOLI

Una delegazione del Forum per la difesa della sanità pubblica insieme all’onorevole Rosalba Testamento ha incontrato ieri sera al ministero della Salute il vice ministro Pierpaolo Sileri. «Abbiamo approfondito la situazione di estrema criticità in cui è stata deliberatamente ridotta la nostra sanità pubblica -ha commentato l’onorevole Rosalba Testamento- nonché manifestato l’improrogabile necessità di invertire la rotta. Abbiamo chiesto con forza che ai cittadini molisani sia assicurato il diritto alla salute garantito dall’art.32 della Costituzione. Il viceministro Sileri ci ha assicurato di aver preso a cuore questo nostro grave e annoso problema e che in questi giorni incontrerà personalmente il Commissario ad acta alla sanità. Commissario che, va riconosciuto, ha evidenziato il mancato trasferimento all’ASREM da parte della Regione Molise di ben 16 milioni di euro di tasse che i cittadini molisani hanno pagato in più in questi anni per uscire dal piano di rientro dal disavanzo sanitario e che invece sono state trattenute nelle casse della Regione. Da parte mia certamente continuerò a lavorare, utilizzando tutti gli strumenti parlamentari a mia disposizione, per perseguire il bene collettivo e non interessi di parte, affinché il diritto alla salute sia garantito a tutti i cittadini molisani».