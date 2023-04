Sanità, protesta dei sindaci a Roma: solidarietà e sostegno dal Comitato pro Cardarelli

Il Comitato pro Cardarelli esprime solidarietà e sostegno ai sindaci molisani che effettueranno il prossimo 18 aprile un sit-in a Lungotevere Ripa a Roma sotto il Ministero della Salute per chiedere l’applicazione dell’articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto di tutti gli italiani alla salute. I sindaci molisani evidenziano quanto ormai è chiaro ed evidente: la situazione sanitaria molisana è al collasso. Nell’incontro che una delegazione avrà con il ministro Schillaci chiederanno delucidazioni sull’azzeramento del debito sanitario, lo stop al commissariamento, la questione concorsi e numero chiuso delle facoltà sanitarie, i posti lasciati vacanti dopo i pensionamenti, la situazione del 118, e su tanti altri nodi da sciogliere. A sei mesi dall’insediamento del nuovo governo Meloni i sindaci del Molise chiederanno provvedimenti tempestivi e risolutivi.Il Comitato pro Cardarelli continuerà la sua battaglia a sostegno della sanità pubblica che fornisca servizi degni di un sistema sanitario che era considerato uno dei migliori al mondo in cui le strutture ospedaliere e la medicina territoriale contribuiscano all’unisono per dare garanzie di salute ai cittadini.