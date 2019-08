Sanità, Pronto Soccorso: nuovi codici numerici e stop alle attese

«Basta attese al Pronto Soccorso», ad annunciarlo in un post su Facebook la ministra della Salute Giulia Grillo. «In Conferenza Stato-Regioni abbiamo dato l’ultimo ok ai nuovi codici che saranno utilizzati nei Pronto Soccorso. Il vecchio sistema sarà infatti presto abbandonato. Saranno utilizzati dei numeri, dall’1 al 5, che non indicheranno solo l’urgenza, ma daranno un riferimento preciso sui tempi di attesa in termini di minuti, che va dall’accesso immediato per l’emergenza, all’accesso fino a 240 minuti per le situazioni di non urgenza.

È un altro intervento – continua la Grillo – che rende il mondo della salute più trasparente e vicino ai cittadini. Perché, non dobbiamo mai dimenticarlo, in Italia abbiamo il migliore sistema sanitario del mondo, anche se gli avvenimenti spiacevoli fanno più notizia e troppe volte si parla – sbagliando – in termini negativi di questo settore».

In sostanza, ai tradizionali colori (rosso, giallo, verde e bianco) si aggiungono i codici numerici (1, 2, 3, 4 e 5), dal caso “più grave” alla “non urgenza”, introducendo il quinto codice (in realtà già presente in numerose realtà italiane). Per ciascuno dei 5 codici sono stati inoltre definiti i tempi massimi di attesa:

Codice 1 Emergenza, ingresso immediato.

Codice 2 Urgenza, attesa massima 15 minuti.

Codice 3 Urgenza differibile, attesa 60 minuti.

Codice 4 Urgenza minore 120 minuti.

Codice 5 non urgenza 240 minuti.