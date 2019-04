Sanità privata senza contratto, scatta la protesta

Con un presidio dinanzi l’ingresso della Giunta regionale del Molise, in mattinata i lavoratori della sanità privata che aderiscono a Cgil, Cisl e Uil protesteranno per il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da dodici anni. «Si sono interrotte a Roma le trattative per il rinnovo del CCNL Sanita Privata Aris e Aiop dopo la mancata disponibilità datoriale a garantire le risorse economiche adeguate» affermano Susanna Pastorino (FP Cgil), Anna Valvona (Cisl FP) e Tecla Boccardo (Uil FP).

«Nonostante il contratto nazionale del settore sia scaduto da oltre 12 anni – dichiarano in una nota congiunta i tre segretari – anche in Molise il personale della sanità privata soffre ormai da anni di una sostanziale disattenzione da parte delle rappresentanze datoriali, con notevole danno per tutti i lavoratori sia in termini giuridici che sotto il profilo economico. Dinanzi a questa reiterata disattenzione, dunque, si è deciso di mobilitarsi su tutti i territori, con presidi dinanzi alle regioni e alle strutture sanitarie private e accreditate che utilizzano i contratti in discussione, avviando lo stato di agitazione dei lavoratori che nella nostra Regione sono diverse centinaia.»

«Sono infermieri, OSS, professionisti tecnici e amministrativi che svolgono un fondamentale servizio sanitario di qualità – proseguono le tre sigle – se la Sanità Privata molisana funziona è perché quotidianamente, i lavoratori, nonostante le retribuzioni ferme nel loro valore da anni di non rinnovo, garantiscono servizi di eccellenza. Ma adesso non è più sostenibile una situazione che vede l’erogazione di prestazioni che rientrano nei Lea a discapito delle professioniste e dei professionisti che operano nelle strutture della sanità privata. Le associazioni datoriali devono comprendere che non si può più continuare a non riconoscere ai loro dipendenti un