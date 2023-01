Sanità privata, la Regione ci ripensa: non ci sarà nessuno stop

Nuova sorpresa sul fronte della disputa in atto tra gestione commissariale ed operatori della sanità privata. Infatti, con una nuova comunicazione, la direzione generale salute ha ritirato il provvedimento del 31 dicembre, che sospendeva tutta l’attività in convenzione dei privati. Vengono quindi escluse dalla sospensione le attività salvavita, almeno fino alla decisione del TAR sul merito della Dca 35 il prossimo 11 gennaio. Insomma, un nuovo ribaltone nel tempestoso rapporto tra Regione e privati, dettato dalla paura che qualcuno potesse morire, per non aver potuto accedere alle terapie salvavita. A quel punto dalle dispute sui contratti si sarebbe finiti nel penale e questo è stato probabilmente il motivo del ripensamento.