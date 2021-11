Esito tutto sommato positivo al primo tavolo tecnico ministeriale a cui Donato Toma ha partecipato nella sua nuova veste di commissario alla sanità regionale.

C’è la speranza concreta che arrivino presto i 38 milioni di premialità arretrate, bloccati da Roma.

E’ stato infatti definito il piano di rientro triennale, con cui la giunta regionale si impegnata a spostare sui conti della sanità circa 13 milioni di extra gettito fiscale, relativo alle annualità dal 2016 al 2018, che non erano stati ancora trasferiti. Una prima tranche, ha detto Toma, è stata già impegnata.

Alla definizione del rientro è infatti legato il trasferimento in Molise di 38 milioni di euro. Si tratta delle quote premiali relative agli anni 2015- 2017, non attribuite perché il Molise non aveva raggiunto tutti gli obiettivi Lea, più altri 8 milioni che invece rappresentano l’ultima ‘rata’ del contributo stanziato dalla legge di bilancio 2015.

All’ordine del giorno c’era anche il debito con l’Inps per i contributi non versati dalle vecchie Asl, dopo il terremoto del 2002. Secondo il tavolo tecnico, il debito non sarebbe dell’Asrem (che ha comunque accantonato 39 milioni) ma delle disciolte Asl.

«Vediamo cosa dirà il Tribunale nella causa in corso» ha commentato Toma. L’Asrem ha infatti impugnato l’ipoteca iscritta dall’Inps nel 2019.

È stata trattata anche la cessione in corso del 90% delle quote del Gemelli Molise al fondo Responsible Capital.

Com’è noto Donato Toma ha invitato il Governo di impugnare la cosiddetta clausola del Golden Power, per consentire alla Regione di acquisire le quote societarie messe in vendita dalla fondazione Gemelli e per questo è stata chiesta una relazione tecnica al Commissario sull’intera vicenda e sui rapporti tra Regione e Gemelli.

Il governatore ha anche comunicato il via libera all’utilizzo di 3 milioni e mezzo di fondi Fsc per coprire l’intero fabbisogno finanziario del progetto della torre del Covid hospital a Campobasso, con il ministero della Salute che ha chiesto il progetto rielaborato per riapprovarlo.

In conclusione, la situazione debitoria della sanità resta molto complessa. 106 milioni di disavanzo. Noi possiamo fare di tutto per sistemare quel che c’è da sistemare, ma va detto – ha sottolineato Toma – che dalle gestioni precedenti abbiamo ereditato un fardello davvero pesante.

Se non c’è un intervento straordinario, politico, del Governo, non ne usciamo. Ma di questo bisogna appunto parlarne con il Governo, non con il tavolo tecnico che ha altri compiti.