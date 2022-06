Sanità, Piero Castrataro: “Non faremo sconti a nessuno”

Nel suo intervento alla Conferenza dei sindaci, il primo cittadino di Isernia ha chiesto, con particolare riferimento all’ospedale cittadino, “garanzie soprattutto sul potenziamento della rete di emergenza-urgenza”

Oggi, a Campobasso, Piero Castrataro ha partecipato alla Conferenza dei Sindaci convocata, tra l’altro, per discutere di sanità e delle criticità delle reti ospedaliera e territoriale del Molise. Era presente anche il direttore generale della Asrem, Oreste Florenzano. Nel suo intervento il sindaco di Isernia ha voluto ribadire l’urgenza di individuare soluzioni concrete alle tante problematiche esistenti, con particolare riferimento all’ospedale di Isernia, per il quale, ha ribadito Castrataro: “pretendiamo garanzie soprattutto sul potenziamento della rete di emergenza-urgenza.

Seppure consapevoli delle gravi difficoltà del settore, frutto di una gestione scellerata della sanità degli ultimi vent’anni, è necessario puntare su una programmazione seria e mirata, di cui finora non c’è traccia. Ciò che conta sono i risultati e d’ora in poi saranno solo quelli ad essere giudicati. È giusto che ciascuno si assuma le proprie responsabilità, noi non faremo sconti a nessuno nella battaglia a tutela del diritto alla salute e di una sanità pubblica efficiente e di qualità”.