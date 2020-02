Sanità, per Ientilucci: «È necessario che la questione sia al centro dell’agenda della politica regionale»

Il segretario di Assoconsum interviene sulle criticità registrate in Basso Molise

«Le criticità al San Timoteo di Termoli ci sono sempre. Malgrado l’impegno continuo di tutto il personale. Sin quando si ragionerà su dati statistici e non sulle persone la situazione non è destinata a migliorare». A parlare è il segretario di Assoconsum, Corrado Ientilucci, il quale ancora una volta sottolinea le difficoltà della sanità in Basso Molise e in particolare presso il nosocomio della cittadina adriatica.

«C’è bisogno da parte del mondo politico – aggiunge Ientilucci – di un momento di riflessione e confronto sulle attuali criticità. Non solo per quel che riguarda la questione del Punto Nascita ma anche per le altre problematiche. Necessariamente – aggiunge – bisogna discutere del potenziamento di altri servizi “essenziali” per garantire almeno una “sufficiente” qualità della vita dei cittadini, già sin troppo penalizzati da un sistema sanitario che nell’intera regione dimostra troppe falle. La politica, negli ultimi mesi – continua Ientilucci, si è persa in troppi rivoli. Necessariamente c’è bisogno da parte delle istituzioni regionali e non solo, di una presa di posizione forte, accanto ai cittadini.

La politica, sempre più distaccata dalla realtà, pare che abbia ormai segnato il punto di massima distanza dai cittadini.

Per questo mi auguro che le istituzioni regionali e locali possano far convogliare le proprie energie per mettere al centro dell’agenda, per i prossimi mesi, la questione sanità.

Le criticità – termina Corrado Ientilucci – sono tante e per questo bisogna intervenire e attivarsi per cercare delle soluzioni che possano riportare la sanità in regione, ma soprattutto in basso Molise a livelli accettabili cercando di evitare i viaggi della speranza che per molti cittadini sono tornati ad essere routine».