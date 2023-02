Sanità, Patriciello: “Al Molise non servono conflitti, guardiamo a chi ha bisogno di cure”

“Qui non è un problema di essere attori o comparse. L’augurio è che ci sia un po’ di serenità perché tutti noi dovremmo avere un solo obiettivo: le sorti dei molisani e di chi ha bisogno di cure. Tutto il resto si può condividere o meno, ma il Molise non ha bisogno di conflitti, ma di serenità. Non in termini politici come Regione, ma guardando a tutti i suoi abitanti”. L’europarlamentare molisano di Forza Italia, Aldo Patriciello, ha detto la sua sul braccio di ferro in corso tra sanità pubblica e privata accreditata in cui, giocoforza, riveste un ruolo, ovvero quello di proprietario del Neuromed di Pozzilli, un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico appartenente, appunto, alla seconda tipologia.

“Io sono solo un osservatore – ha detto ancora l’esponente forzista – e sono alla finestra come tanti altri. Dobbiamo guardare al futuro con serenità perché la vera emergenza è la prospettiva di lavoro di cui i giovani hanno bisogno e la politica deve dare risposte su questo perché il mondo è cambiato, vedi il clima e il conflitto russo-ucraino, con le conseguenze che coinvolgono tutti”.