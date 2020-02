Sanità, Pastore: «Il mio processo fa comodo ai poteri forti»

Lucio Pastore interviene, con parole pesanti e mirate, a commento del suo rinvio a giudizio per abbandono di persona (relativo alla morte di una anziana paziente al Pronto Soccorso di Isernia): «Se dovesse passare il concetto giuridico che una amministrazione ti può mettere in condizioni disastrose di lavoro, si denunciano più volte queste condizioni dimostrandone la pericolosità, si assiste il paziente per quello che è possibile fare in contesti da tempesta perfetta con pochi mezzi rispetto ad una massa enorme di pazienti anche con patologie gravi, ma tuttavia chi assiste pazienti in queste condizioni è ritenuto l’unico responsabile di non si sa nemmeno che cosa visto che non si è voluto neppure procedere ad autopsia per accertare la causa del decesso, come richiesto dal medico legale di parte, allora significa che il potere ha raggiunto un grado di impunità senza limiti.

Questo rinvio a giudizio é emblematico di un potere che decide ma non é mai responsabile. Ti tolgono personale e posti letto per cederli a privati convenzionati, ti mettono in difficoltà per svolgere il tuo lavoro ma non sono mai responsabili.

L’unico ad essere stato rinviato a giudizio dal giudice sono io.

Il giudice ha ritenuto che non ci siano altri eventuali soggetti responsabili di non si comprende bene quale reato. Se questo concetto dovesse passare diventerà sempre più difficile lavorare in un ospedale italiano e non sarà neppure sufficiente muoversi con atteggiamenti da medicina difensiva. Ogni medico potrà diventare vittima sacrificale del potere».