Sanità, parlano i commissari ad acta: il 10 dicembre l’audizione in consiglio regionale

Potranno prendervi parte i rappresentanti dei gruppi consiliari, gli organi d’informazione e due esponenti di ogni comitato civico

Finalmente si potrà conoscere la verità sul futuro della sanità molisana direttamente dalla viva voce dei commissari ad acta Giustini e Grossi. Il 10 dicembre è in programma la seduta monotematica pomeridiana in consiglio regionale, mentre la mattina i commissari saranno auditi dai rappresentanti dei gruppi consiliari: all’audizione potranno prendere parte anche gli organi d’informazione e due rappresentati dei comitati civici che si occupano di sanità. L’audizione si svolgerà sempre nell’aula consiliare di via 4 novembre. il presidente del consiglio regionale Micone ha disposto la presenza all’audizione dei rappresentanti dei gruppi consiliari, degli organi di informazione e di due esponenti dei comitati civici che si occupano di sanità. «Ciò –ha dichiarato il presidente Micone- al fine dimostrare la volontà dell’Assemblea e dei sui componenti di svolgere questa attività di ascolto dei Commissari con la massima trasparenza e condivisione possibile, dovendo discutere di una tematica, come quella della strutturazione del sistema sanitario, che interessa tutti i cittadini molisani, oltre che il futuro dell’intera regione».