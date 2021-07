Sanità, parla la commissaria Degrassi: “Ci sono problemi” (L’INTERVISTA)

“Sicuramente è una sanità che ha problemi ma io sono abituata a guardare al futuro sia in termini di prospettive che organizzative e di risorse”. E’ quanto affermato dalla commissaria alla sanità della Regione Molise, Flori Degrassi, arrivata a Termoli per l’inaugurazione della nuova tac del San Timoteo. Sotto la lente, però, lo stato di salute di una sanità che in Molise è alla ‘canna del gas’, a causa della carenza di personale e di una riorganizzazione sanitaria penalizzata dai tanti anni di commissariamento e dal blocco del turnover proprio a causa dei debiti sanitari. Non si nasconde dietro ad un dito la Commissaria Degrassi: i problemi in Molise ci sono. Allo stesso tempo, però, cerca di guardare avanti e puntare ad un futuro che parli una lingua diversa. Tra le tante difficoltà quella del personale carente con i concorsi che vanno deserti e l’impossibilità di far arrivare in Molise nuovi medici e nuovi infermieri. “Per quello che riguarda le risorse umane il dottor Florenzano lo sa ogni giorno chiamo per sollecitare concorsi sia di direttori di struttura complessa che di tutti gli organici che sono da aumentare perché sono pochi. Non è una cosa molto facile – ha affermato – ci sono concorsi che vanno deserti e in un momento come questo dove tutta Italia ha assunto personale è difficile trovare del personale che arriva”. La commissaria, però, guarda sempre al futuro. “E’ una questione di prospettiva partendo dal presupposto che il bello della sanità è che si può modificare le organizzazioni costruendo insieme il futuro senza resistenze perché il futuro presuppone cambiamento e il cambiamento non sempre è gradito”.