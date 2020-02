Sanità, parla il nuovo Dg Asrem: «Pronti ad azioni straordinarie»

Ieri, venerdì 7 febbraio, in tarda serata la scelta del governatore Toma e della sua Giunta, notizia riportata in esclusiva dal nostro portale. Oggi vi proponiamo le prime dichiarazioni del nuovo direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano. L’avvocato 50enne, reduce dall’esperienza come direttore amministrativo del San Pio di Benevento, si è detto felice per il nuovo incarico e pronto ad una sfida difficile.

L’INTERVISTA IN ALTO

Intervista Mimmo di Iorio, direttore editoriale