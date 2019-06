Sanità, parla Giustini: «Siamo in emergenza» e attacca Toma e Mazzuto

Torna a parlare dopo mesi il commissario ad acta alla sanità molisana Angelo Giustini. E lo fa a margine di un convegno che si è tenuto a Roma. Il generale coglie l’occasione per lanciare bordate al governatore Toma e all’assessore Mazzuto. «Tutto è nato – spiega Giustini – perché i primari hanno messo nero su bianco al direttore generale che non ce la facevano più: in effetti sono tre persone rimaste per tenere in piedi un reparto. Tanto a Termoli, quanto a Isernia. Essendo commissario mi è stato chiesto di fare qualcosa, anche l’opzione medici tutti civili e militari andava bene. Situazione condivisa da me e dall’attuale presidente della Regione, Toma, che poi invece ha fatto il voltafaccia, ma a noi non interessa, perché l’emergenza c’era e rimane sotto gli occhi di tutti. Chi ci aiuta ci aiuta. Grazie alla ministra Grillo – aggiunge – che ha dato un ottimo contributo e ha finalmente aperto alla possibilità di non chiudere i reparti di Isernia e di Termoli perché si è mossa la Asl di Andria che ha mandato ortopedici. Mancano pediatri, ginecologi, anestesisti, medici di pronto soccorso – rileva – al di là delle polemiche politiche, direi al presidente e all’assessore Luigi Mazzuto: che avete detto? Guardate in che realtà emergenziale siamo. Il problema della carenza – conclude Giustini – è nazionale, è più acuito in Molise come in Calabria. Mi dà addosso un certo tipo di politica, perché non amano i commissari, ma non ci posso fare nulla».

Sulla possibilità di inviare in Molise medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali, «preferisco non rilasciare ulteriori informazioni oltre a quelle rilasciate dalla ministra della Difesa Elisabetta Trenta, questo canale è stato aperto già una settimana, dieci giorni fa. Tutte le opzioni- ha spiegato – rimangono aperte: non sono solo i medici militari, abbiamo chiesto i medici in quiescenza, le società esternalizzate in ambito di servizi sanitari, i liberi professionisti».