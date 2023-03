Sanità, Papa replica a Iorio: «Lui ha generato il disavanzo e assunto decreti “farlocchi”»

L’ex sub commissario ha richiesto l’accesso agli atti all’Anac per quanto riguardo la sua posizione

«Negli ultimi venti anni la sanità molisana è stata depredata da una lobby affaristico politica»

Nelle scorse l’ex governatore Michele Iorio ha criticato la gestione commissariale definendo «la struttura commissariale dell’ultimo anno ha inanellato una serie di errori.»

A Iorio ha replicato l’ex sub commissario, l’avvocato Giacomo Papa.

«Michele Iorio critica la gestione commissariale dell’ultimo anno? Ma non è la stessa persona che nei primi sette anni del 2000, da Presidente della Regione, ha generato il disavanzo sanitario e costretto il Molise a subire il commissariamento?

Ma non è la stessa persona che da commissario alla sanità ha assunto decreti “farlocchi”, tanto da essere a sua volta commissariato?

Si può fare finta di non capire ma la realtà è una sola: negli ultimi vent’anni la sanità molisana è stata depredata da una lobby affaristico politica, trasversale a tutti gli schieramenti, che ha beneficiato della protezione di quanti erano istituzionalmente chiamati a vigilare sul rispetto della legge.

In Molise non servono più soldi ma persone serie e preparate che abbiano a cuore le sorti delle future generazioni e non solo quella dei propri familiari.»

Inoltre l’avvocato Papa ha richiesto l’accesso agli atti all’Anac e al consiglio dei ministri per quel che concerne la sua posizione.»