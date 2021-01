Sanità, Ortis si incatena davanti al Ministero della Salute: «Intervenite ora»

Questa mattina il portavoce del Movimento 5 Stelle in Senato, Fabrizio Ortis, si è incatenato davanti al Ministero della Salute per denunciare la paradossale situazione della Sanità in Molise. “Una sanità allo sbando già prima del #Covid19 -ha fatto sapere Ortis- Un presidente di regione ed un direttore generale in perenne stato confusionale. Un commissario senza i mezzi per lavorare ed una di cui si sono perse le tracce. I nostri continui richiami a prendere in considerazione la grave situazione del Molise costantemente ignorati. Prima le tende collassate con la neve, ora i container (grazie tante Arcuri) che nemmeno i sanitari vogliono. Tutto pur di non spendere un soldo per le strutture pubbliche. Il Ministero deve muoversi ed intervenire ora! Il Molise merita di esistere”.