Sanità, organico carente: Asrem cerca 8 medici specialistici

L’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha pubblicato un avviso, per soli titoli, per il conferimento di otto incarichi libero-professionali di tre mesi a medici specialisti nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia.

Il provvedimento, come si legge su Ansa Molise, è stato emesso in attesa della definizione delle procedure del concorso e dell’avviso per il reclutamento a tempo determinato recentemente banditi dall’Asrem, valutata “la grave carenza e l’impossibilità di espletare i turni in considerazione del numero esiguo di dirigenti medici della disciplina da inserire nella turnazione”.