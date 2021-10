Sanità, notizia choc: per l’I-Com “in Molise i migliori servizi sanitari territoriali d’Italia”

Una notizia che possiamo tranquillamente definire choc. Ed è quella riportare dall’agenzia di stampa “Dire” secondo la quale per i ricercatori dell’Istituto per la Competitività (I-Com) in Molise ci sono i migliori servizi sanitari territoriali d’Italia. Un’indagine che, ovviamente, chi vive in Molise prende molto con le pinze (eufemismo) considerato lo stato della sanità, soprattutto quella territoriale nella nostra regione.

“Sono il Molise, il Veneto e la Toscana le regioni italiane con i migliori servizi sanitari territoriali”. Partendo dalle principali variabili riportate nell’Annuario statistico del Servizio sanitario nazionale, – si legge nell’agenzia di stampa – i ricercatori dell’Istituto per la Competitività (I-Com) hanno elaborato un indice sintetico, riportato in un comunicato stampa, che fotografa le disparità regionali in termini di servizi sanitari territoriali. “Al quarto posto si posiziona l’Emilia-Romagna con 56 punti mentre nella seconda parte della classifica troviamo con 30 punti la Lombardia i cui risultati dipendono in larga parte da un sistema molto sbilanciato sui servizi ospedalieri anziché sulla componente territoriale. A grande distanza, con 21 punti, si posiziona il Lazio, seguito solamente da Valle d’Aosta (14), Calabria (11) e provincia autonoma di Bolzano (7)”. Sono questi alcuni dei dati principali che emergono dal rapporto dal titolo ‘Programmare dopo la tempesta. Quali modelli di governance e cura per il Ssn post pandemia’ condotto da I-Com e presentato oggi nel corso di un’iniziativa a cui hanno preso parte oltre venti relatori tra accademici, esperti e rappresentanti delle istituzioni, della politica e del mondo produttivo.”