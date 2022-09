Sanità, Nicola Felice dopo le elezioni: ”Ora servono i fatti”

“La campagna elettorale è terminata, le elezioni si sono svolte e ha visto l’induscutibile affermazione della coalizione di Centrodestra -si legge in una nota di Nicola Felice, presidente del comitato San Timoteo di Termoli- Anche in Molise si è registrato lo stesso trend nazionale, con la già ben elezione di tre dei quattro componenti la delegazione molisana al Parlamento: al Senato Claudio Lotito e Costanzo Della Porta; alla Camera Lorenzo Cesa. Si è in attesa di conoscere il quarto componente della delegazione molisana.

Non resta che congratularsi e augurare buon e proficuo lavoro agli eletti. Nello stesso tempo auspichiamo che venga assolto dagli stessi eletti in Molise, l’impegno che hanno assunto in campagna elettorale con i Cittadini Molisani, nel sottoscrivere la proposta formulata dal Comitato per dare soluzione alle criticità, in primis quella Sanitaria, di promuovere e sostenere l’emanazione da parte del Governo di un Decreto Molise, simile a quello già emanato e attuato per la regione Calabria. Obiettivo che questo Comitato da tempo ritiene un primo ed importante passo necessario per poter dare in futuro una programmazione Sanitaria regionale capace digarantire anche ai cittadini Molisani il diritto alla salute come disposto dall’articolo 32 della Costituzione.

Ora dagli eletti e dal futuro governo i Molisani attendono i fatti”.